Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 704, Tầng 7, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Soạn thảo, cải thiện nội quy quản lý chất lượng trong công ty.

- Hỗ trợ Quản trị dự án trong việc lập kế hoạch dự án và xác định quy trình thực hiện dự án

- Kiểm tra và hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng các tài liệu ：Đặc tả yêu cầu (Requirement Specification), Thiết kế (Design), Kiểm thử (Test Case), … trong suốt quá trình dự án

- Thực hiện kiểm duyệt lần cuối (Final inspection) đối với những sản phẩm bàn giao cho khách hàng để đảm bảo chất lượng đúng như mong muốn

- Lập báo cáo đánh giá Chất lượng sản phẩm và đo đạc chỉ tiêu năng suất, chất lượng của dự án khi được yêu cầu

- Đảm bảo dự án tuân thủ đúng Quy trình sản xuất phần mềm của Công ty và Khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*YÊU CẦU:

- Có kinh nghiệm kiểm định chất lượng phần mềm từ 1 năm trở lên

- Có kinh nghiệm về kiểm soát và theo dõi công việc dự án theo Quy trình sản xuất phần mềm (làm QA dự án từ 1 năm trở lên)

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (ưu tiên biết thêm tiếng Nhật)

- Có hiểu biết về các mô hình phát triển phần mềm

Tại Neos Vietnam International Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neos Vietnam International Co., Ltd

