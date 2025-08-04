Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Neos Vietnam International Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Neos Vietnam International Co., Ltd

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Neos Vietnam International Co., Ltd

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 704, Tầng 7, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Soạn thảo, cải thiện nội quy quản lý chất lượng trong công ty.
quản lý chất lượng
- Hỗ trợ Quản trị dự án trong việc lập kế hoạch dự án và xác định quy trình thực hiện dự án
- Kiểm tra và hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng các tài liệu ：Đặc tả yêu cầu (Requirement Specification), Thiết kế (Design), Kiểm thử (Test Case), … trong suốt quá trình dự án
- Thực hiện kiểm duyệt lần cuối (Final inspection) đối với những sản phẩm bàn giao cho khách hàng để đảm bảo chất lượng đúng như mong muốn
- Lập báo cáo đánh giá Chất lượng sản phẩm và đo đạc chỉ tiêu năng suất, chất lượng của dự án khi được yêu cầu
- Đảm bảo dự án tuân thủ đúng Quy trình sản xuất phần mềm của Công ty và Khách hàng
Đảm bảo dự án tuân thủ đúng Quy trình sản xuất phần mềm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*YÊU CẦU:
- Có kinh nghiệm kiểm định chất lượng phần mềm từ 1 năm trở lên
kiểm định chất lượng phần mềm
năm trở lên
- Có kinh nghiệm về kiểm soát và theo dõi công việc dự án theo Quy trình sản xuất phần mềm (làm QA dự án từ 1 năm trở lên)
Quy trình sản xuất phần mềm
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (ưu tiên biết thêm tiếng Nhật)
- Có hiểu biết về các mô hình phát triển phần mềm

Tại Neos Vietnam International Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neos Vietnam International Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Neos Vietnam International Co., Ltd

Neos Vietnam International Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

