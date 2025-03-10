Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- IPH Building, 241 Xuân Thủy,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
- Tham gia trao đổi, làm rõ yêu cầu, từ đó có thể tư vấn giải pháp cho khách hàng
- Phối hợp với PM, PO đưa ra chiến lược, quản lý tiến độ dự án
- Phối hợp với đội dự án trong phát triển sản phẩm
- Thực hiện các tài liệu mô tả yêu cầu cho dự án
- Giám sát, hướng dẫn các thành viên BA khác trong dự án
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tư duy logic và khả năng phân tích tốt
- Có khả năng trình bày, giải thích vấn đề tốt
- Hiểu rõ về cách thực hiện các loại tài liệu nghiệp vụ
- Hiểu rõ cách thức và sử dụng thành thạo các công cụ mô hình hóa nghiệp vụ: wireframe/ mockup, vẽ biểu đồ/ luồng...
- Có thể hướng dẫn, quản lý thành viên BA trong dự án
- Tiếng Anh tốt, có thể trao đổi trực tiếp và thực hiện các tài liệu bằng tiếng Anh
- Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí BA trong công ty IT
- Có kinh nghiệm Agile/Scrum là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
- 13 tháng lương/năm; 16 ngày nghỉ phép/năm.
- Thời gian làm việc linh hoạt, chấm công từ 7h-9h, đủ 8h/ngày, nghỉ T7, CN
- Đóng BHXH full lương và tham gia chương trình bảo hiểm Company healthcare
- Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Anh, ăn trưa, gửi xe, team building...
- Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
