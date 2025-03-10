Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - IPH Building, 241 Xuân Thủy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Tham gia trao đổi, làm rõ yêu cầu, từ đó có thể tư vấn giải pháp cho khách hàng

- Phối hợp với PM, PO đưa ra chiến lược, quản lý tiến độ dự án

- Phối hợp với đội dự án trong phát triển sản phẩm

- Thực hiện các tài liệu mô tả yêu cầu cho dự án

- Giám sát, hướng dẫn các thành viên BA khác trong dự án

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic và khả năng phân tích tốt

- Có khả năng trình bày, giải thích vấn đề tốt

- Hiểu rõ về cách thực hiện các loại tài liệu nghiệp vụ

- Hiểu rõ cách thức và sử dụng thành thạo các công cụ mô hình hóa nghiệp vụ: wireframe/ mockup, vẽ biểu đồ/ luồng...

- Có thể hướng dẫn, quản lý thành viên BA trong dự án

- Tiếng Anh tốt, có thể trao đổi trực tiếp và thực hiện các tài liệu bằng tiếng Anh

- Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí BA trong công ty IT

- Có kinh nghiệm Agile/Scrum là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

- 13 tháng lương/năm; 16 ngày nghỉ phép/năm.

- Thời gian làm việc linh hoạt, chấm công từ 7h-9h, đủ 8h/ngày, nghỉ T7, CN

- Đóng BHXH full lương và tham gia chương trình bảo hiểm Company healthcare

- Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Anh, ăn trưa, gửi xe, team building...

- Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin