Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

1 - Tham gia phát triển website có lượng truy cập hơn 100 triệu view/tháng, từ phân tích, thiết kế chức năng, đến lập trình, ...;

2 - Làm Dự án Website Nội Dung Số mới, phục vụ tra cứu thông tin của hàng triệu người truy cập;

3 - Cùng Phòng Phần mềm và các Phòng Ban khác phát triển các dự án trên nền công nghệ cao;

4 - Tham gia các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức;

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 – Lương, thưởng thỏa mong đợi của bạn;

2 - Tự do sáng tạo trong phát triển sản phẩm và khám phá công nghệ mới;

3 – Đồng nghiệp toàn 2K, năng động, nhiệt tình, thoải mái, sáng tạo và tự giác;

4 – BHXH, BHYT, phép năm, khám bệnh định kỳ, theo quy định pháp luật;

5 – Gala năm 2-3 lần, du lịch năm 1-2 lần;

6 - Được đào tạo trong công việc, có thể được khóa đào tạo chuyên sâu bên ngoài;

7 - Thưởng theo năng lực, theo đóng góp, theo chất lượng hoàn thành Dự án/Kế hoạch;

Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì

1 – Không ràng buộc bạn tốt nghiệp chuyên ngành nào;

2 - Ngôn ngữ: .NET, SQL Server.

Ưu thế: Có kỹ năng về AngularJs, ReactJs, DevExpress, DevExtreme;

3 – Chưa có kinh nghiệm vẫn được tuyển dụng, đào tạo, nếu bạn phù hợp cho tương lai;

Nếu có kinh nghiệm thì đã từng làm website .NET có lượng người sử dụng nhiều;

4 –Xử lý giao diện tốt về HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Responsive...;

5 - Ưu thế: Đã tham gia website về bất động sản.

6 – Ưu thế: Am hiểu, hoặc có khả năng nghiên cứu lập trình App Mobile;

7 – Ưu thế: Kinh nghiệm phát triển web sử dụng .NET Core, .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, Entity Framework hoặc C#

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft

