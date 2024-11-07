Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần LawSoft
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- SỐ 17 NGUYỄN GIA THIỀU
- PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU
- QUẬN 3
- TP HỒ CHÍ MINH, Quận 3
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
1 - Tham gia phát triển website có lượng truy cập hơn 100 triệu view/tháng, từ phân tích, thiết kế chức năng, đến lập trình, ...;
2 - Làm Dự án Website Nội Dung Số mới, phục vụ tra cứu thông tin của hàng triệu người truy cập;
3 - Cùng Phòng Phần mềm và các Phòng Ban khác phát triển các dự án trên nền công nghệ cao;
4 - Tham gia các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức;
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 – Lương, thưởng thỏa mong đợi của bạn;
2 - Tự do sáng tạo trong phát triển sản phẩm và khám phá công nghệ mới;
3 – Đồng nghiệp toàn 2K, năng động, nhiệt tình, thoải mái, sáng tạo và tự giác;
4 – BHXH, BHYT, phép năm, khám bệnh định kỳ, theo quy định pháp luật;
5 – Gala năm 2-3 lần, du lịch năm 1-2 lần;
6 - Được đào tạo trong công việc, có thể được khóa đào tạo chuyên sâu bên ngoài;
7 - Thưởng theo năng lực, theo đóng góp, theo chất lượng hoàn thành Dự án/Kế hoạch;
Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì
1 – Không ràng buộc bạn tốt nghiệp chuyên ngành nào;
2 - Ngôn ngữ: .NET, SQL Server.
Ưu thế: Có kỹ năng về AngularJs, ReactJs, DevExpress, DevExtreme;
3 – Chưa có kinh nghiệm vẫn được tuyển dụng, đào tạo, nếu bạn phù hợp cho tương lai;
Nếu có kinh nghiệm thì đã từng làm website .NET có lượng người sử dụng nhiều;
4 –Xử lý giao diện tốt về HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Responsive...;
5 - Ưu thế: Đã tham gia website về bất động sản.
6 – Ưu thế: Am hiểu, hoặc có khả năng nghiên cứu lập trình App Mobile;
7 – Ưu thế: Kinh nghiệm phát triển web sử dụng .NET Core, .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, Entity Framework hoặc C#
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft
