Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần LawSoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần LawSoft
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công ty Cổ phần LawSoft

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần LawSoft

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- SỐ 17 NGUYỄN GIA THIỀU

- PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU

- QUẬN 3

- TP HỒ CHÍ MINH, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

1 - Tham gia phát triển website có lượng truy cập hơn 100 triệu view/tháng, từ phân tích, thiết kế chức năng, đến lập trình, ...;
2 - Làm Dự án Website Nội Dung Số mới, phục vụ tra cứu thông tin của hàng triệu người truy cập;
3 - Cùng Phòng Phần mềm và các Phòng Ban khác phát triển các dự án trên nền công nghệ cao;
4 - Tham gia các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức;

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 – Lương, thưởng thỏa mong đợi của bạn;
2 - Tự do sáng tạo trong phát triển sản phẩm và khám phá công nghệ mới;
3 – Đồng nghiệp toàn 2K, năng động, nhiệt tình, thoải mái, sáng tạo và tự giác;
4 – BHXH, BHYT, phép năm, khám bệnh định kỳ, theo quy định pháp luật;
5 – Gala năm 2-3 lần, du lịch năm 1-2 lần;
6 - Được đào tạo trong công việc, có thể được khóa đào tạo chuyên sâu bên ngoài;
7 - Thưởng theo năng lực, theo đóng góp, theo chất lượng hoàn thành Dự án/Kế hoạch;

Tại Công ty Cổ phần LawSoft Thì Được Hưởng Những Gì

1 – Không ràng buộc bạn tốt nghiệp chuyên ngành nào;
2 - Ngôn ngữ: .NET, SQL Server.
Ưu thế: Có kỹ năng về AngularJs, ReactJs, DevExpress, DevExtreme;
3 – Chưa có kinh nghiệm vẫn được tuyển dụng, đào tạo, nếu bạn phù hợp cho tương lai;
Nếu có kinh nghiệm thì đã từng làm website .NET có lượng người sử dụng nhiều;
4 –Xử lý giao diện tốt về HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Responsive...;
5 - Ưu thế: Đã tham gia website về bất động sản.
6 – Ưu thế: Am hiểu, hoặc có khả năng nghiên cứu lập trình App Mobile;
7 – Ưu thế: Kinh nghiệm phát triển web sử dụng .NET Core, .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, Entity Framework hoặc C#

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần LawSoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần LawSoft

Công ty Cổ phần LawSoft

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

