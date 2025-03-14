Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MTV K-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 165 Đường D5 Quận Bình Thạnh Tp. HCM (Tòa nhà Nam Trung Tín) ), Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ phát triển, bảo trì và tối ưu hóa các ứng dụng web sử dụng PHP.
Tham gia vào các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của các lập trình viên có kinh nghiệm.
Viết mã nguồn sạch, có thể mở rộng và tuân theo tiêu chuẩn coding của công ty.
Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi (debug) trong quá trình phát triển.
Học hỏi và làm quen với các framework PHP phổ biến như Laravel, CodeIgniter, v.v.
Tham gia vào các cuộc họp kỹ thuật để trao đổi, cập nhật tiến độ công việc.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về lập trình PHP/MySQL
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp trường có chuyên ngành IT
Biết sử dụng Wordpress cơ bản (theme, plugins)
Có kiến thức về PHP hướng đối tượng, mô hình MVC
Sử dụng được các PHP framework: CodeIgniter, Laravel
Có thể sử dụng GIT
Có khả năng chịu áp lực công việc
Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.
Ưu tiên:
Từng làm qua những dự án website bằng Wordpress và Laravel
Hiểu biết cơ bản về web services

Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

CÔNG TY TNHH MTV K-TECH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 165 Đường D5, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

