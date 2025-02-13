Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, ngõ 25 Nguyễn Chánh, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 35 Triệu

- Phát triển ứng dụng ecomerce liên quan đến việc mua bán các sản phẩm về giáo dục như sách, bút và khoá học online

- Phát triển ứng dụng về Elearning cho phép học tập online Maintain, fixbug và có khả năng research các công nghệ mới

- Viết các unit test

- Tham gia brainstorm phát triển các tính năng sản phẩm hoặc các sản phẩm mới cùng product owner

- Trao đổi và phân tích các yêu cầu cùng team lead

- Thực hiện việc phát triển dự án theo mô hình Agile

- Có thể làm hybrid hoặc lên văn phòng, quan trọng là công việc hiệu quả

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 2-3 năm về Flutter

- Có ít nhất 1 dự án đã làm trong thực tế, đặc biệt đã làm về ecommerce là 1 lợi thế

- Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới

- Có kĩ năng Problem soving tốt

- Có khả năng làm việc độc lập

- Thành thạo sử dụng git

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án quản trị theo phương thức Agile

- Có thể làm fullstack hoặc có kinh nghiệm làm backend là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng đầy đủ bảo hiểm

- Có lương tháng 13

- Nếu làm tốt trở thành core-team có thể thưởng tiếp hoa hồng theo doanh thu

- Được đánh giá tăng lương 1 lần/năm hoặc khi có thành tích đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

