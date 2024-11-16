Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Explore new media opportunities and digital innovation to enhance customer shopping journey and experience
- Manage/coordinate Advertising Media and Advertising Platform in house
- Work collaboratively with internal cross-functional parties such as Merchandise, Operation, Property and Marketing to liaison on media selling platform, media guideline and development, report....
- Work effectively with Agencies and Partners to achieve the value execution and production for the campaigns.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- University Degree, preferably in Economics, Business Management with specialization in Marketing and Media
- Negotiation skill is a must
- Fluent in English and Vietnamese (both written and spoken)
- Negotiation skill is a must
- Fluent in English and Vietnamese (both written and spoken)
Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH full lương, BHYT, bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, thưởng
Thử việc nhận 100% lương
Lương tháng 13, thưởng
Thử việc nhận 100% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI