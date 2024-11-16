Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Explore new media opportunities and digital innovation to enhance customer shopping journey and experience
- Manage/coordinate Advertising Media and Advertising Platform in house
- Work collaboratively with internal cross-functional parties such as Merchandise, Operation, Property and Marketing to liaison on media selling platform, media guideline and development, report....
- Work effectively with Agencies and Partners to achieve the value execution and production for the campaigns.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- University Degree, preferably in Economics, Business Management with specialization in Marketing and Media
- Negotiation skill is a must
- Fluent in English and Vietnamese (both written and spoken)

Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH full lương, BHYT, bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, thưởng
Thử việc nhận 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: MM Mega Market An Phú, Khu B, Khu Đô Thị Mới An Phú - An Khánh, đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

