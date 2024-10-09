Tuyển Lập trình viên Công ty CP Chứng Khoán BETA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình. , Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc vận hành hệ thống CNTT theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng phòng CNTT. Đảm bảo hệ thống các phần mềm phục vụ hoạt động Giao dịch chứng khoán và dịch vụ chứng khoán của Công ty vận hành an toàn thông suốt. Core CK Online trading Gateway kết nối Ngân hàng,2 Sở Giao dịch, tin nhắn SMS Hệ thống kế toán Quản lý, lưu trữ các Cơ sở dữ liệu của Core chứng khoán, Kế toán, Cổ đông,... Quản lý vận hành Website, Backup dữ liệu định kỳ của các phần mềm Phối hợp với Bộ phận và ALTISSS hỗ trợ các sự cố liên quan đến giao dịch của khách hàng Hỗ trợ, xử lý sự cố IT cho người dùng của Công ty và các Chi nhánh. Nghiên cứu, đánh giá các phần mềm / giải pháp / để đề xuất cập nhật nâng cấp phát triển hệ thống phục vụ hoạt động chứng khoán của Công ty được hoàn thiện an toàn tối ưu. Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Phòng CNTT và của Công ty Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng phòng CNTT hoặc Ban TGĐ: tham gia dự án, hỗ trợ các chi nhánh, đối tác, thử nghiệm với các Sở, ....

Thực hiện các công việc vận hành hệ thống CNTT theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng phòng CNTT.

Đảm bảo hệ thống các phần mềm phục vụ hoạt động Giao dịch chứng khoán và dịch vụ chứng khoán của Công ty vận hành an toàn thông suốt. Core CK Online trading Gateway kết nối Ngân hàng,2 Sở Giao dịch, tin nhắn SMS Hệ thống kế toán

Core CK Online trading Gateway kết nối Ngân hàng,2 Sở Giao dịch, tin nhắn SMS Hệ thống kế toán

Core CK

Online trading

Gateway kết nối Ngân hàng,2 Sở Giao dịch, tin nhắn SMS

Hệ thống kế toán

Quản lý, lưu trữ các Cơ sở dữ liệu của Core chứng khoán, Kế toán, Cổ đông,...

Quản lý vận hành Website, Backup dữ liệu định kỳ của các phần mềm

Phối hợp với Bộ phận và ALTISSS hỗ trợ các sự cố liên quan đến giao dịch của khách hàng

Hỗ trợ, xử lý sự cố IT cho người dùng của Công ty và các Chi nhánh.

Nghiên cứu, đánh giá các phần mềm / giải pháp / để đề xuất cập nhật nâng cấp phát triển hệ thống phục vụ hoạt động chứng khoán của Công ty được hoàn thiện an toàn tối ưu.

Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Phòng CNTT và của Công ty

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng phòng CNTT hoặc Ban TGĐ: tham gia dự án, hỗ trợ các chi nhánh, đối tác, thử nghiệm với các Sở, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, Chuyên ngành là Công Nghệ Thông tin, hoặc các ngành liên quan Các khóa đào tạo / Chứng chỉ: CSDL, Phần mềm, Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Ưu tiên: Có kinh nghiệm chuyên môn tại các công ty chứng khoán Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng Giao tiếp Phối hợp, làm việc nhóm Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tốt nghiệp Đại Học, Chuyên ngành là Công Nghệ Thông tin, hoặc các ngành liên quan

Các khóa đào tạo / Chứng chỉ: CSDL, Phần mềm,

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên: Có kinh nghiệm chuyên môn tại các công ty chứng khoán

Ưu tiên:

Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng

Giao tiếp

Phối hợp, làm việc nhóm

Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty CP Chứng Khoán BETA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm theo quy định pháp luật về lao động. Chế độ thâm niên ghi nhận sự gắn bó, cống hiến cho công ty. Chế độ công tác phí, du lịch, YEP hằng năm. Chế độ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng nghề nghiệp.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm theo quy định pháp luật về lao động.

Chế độ thâm niên ghi nhận sự gắn bó, cống hiến cho công ty.

Chế độ công tác phí, du lịch, YEP hằng năm.

Chế độ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chứng Khoán BETA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin