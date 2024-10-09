Tuyển Lập trình viên Công ty CP Chứng Khoán BETA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Chứng Khoán BETA
- Hồ Chí Minh: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình. , Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc vận hành hệ thống CNTT theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng phòng CNTT.
Đảm bảo hệ thống các phần mềm phục vụ hoạt động Giao dịch chứng khoán và dịch vụ chứng khoán của Công ty vận hành an toàn thông suốt.
Core CK
Online trading
Gateway kết nối Ngân hàng,2 Sở Giao dịch, tin nhắn SMS
Hệ thống kế toán
Quản lý, lưu trữ các Cơ sở dữ liệu của Core chứng khoán, Kế toán, Cổ đông,...
Quản lý vận hành Website, Backup dữ liệu định kỳ của các phần mềm
Phối hợp với Bộ phận và ALTISSS hỗ trợ các sự cố liên quan đến giao dịch của khách hàng
Hỗ trợ, xử lý sự cố IT cho người dùng của Công ty và các Chi nhánh.
Nghiên cứu, đánh giá các phần mềm / giải pháp / để đề xuất cập nhật nâng cấp phát triển hệ thống phục vụ hoạt động chứng khoán của Công ty được hoàn thiện an toàn tối ưu.
Báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Phòng CNTT và của Công ty
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng phòng CNTT hoặc Ban TGĐ: tham gia dự án, hỗ trợ các chi nhánh, đối tác, thử nghiệm với các Sở, ....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, Chuyên ngành là Công Nghệ Thông tin, hoặc các ngành liên quan
Các khóa đào tạo / Chứng chỉ: CSDL, Phần mềm,
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên: Có kinh nghiệm chuyên môn tại các công ty chứng khoán
Ưu tiên:
Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng
Giao tiếp
Phối hợp, làm việc nhóm
Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty CP Chứng Khoán BETA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, Phép năm theo quy định pháp luật về lao động.
Chế độ thâm niên ghi nhận sự gắn bó, cống hiến cho công ty.
Chế độ công tác phí, du lịch, YEP hằng năm.
Chế độ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chứng Khoán BETA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
