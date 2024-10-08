Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Javascript và PHP Tham gia vào dự án phát triển website và ứng dụng web E-learning dựa trên nền tảng WordPress, PHP, JavaScript (jQuery) Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng Phát triển và bảo trì các ứng dụng front-end và back-end Quản lý và tối ưu hóa server, đảm bảo hiệu suất và bảo mật Tham gia vào các buổi họp nhóm và đóng góp ý tưởng cho các dự án

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án công nghệ và website Có kiến thức cơ bản về Javascript và PHP Hiểu biết về HTML, CSS và các công nghệ web cơ bản Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng WordPress và các Framework viết bằng PHP, JavaScript Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp Có hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực giáo dục Tham gia các dự án thực tế, áp dụng công nghệ mới Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

