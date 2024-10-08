Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 07 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Javascript và PHP Tham gia vào dự án phát triển website và ứng dụng web E-learning dựa trên nền tảng WordPress, PHP, JavaScript (jQuery) Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng Phát triển và bảo trì các ứng dụng front-end và back-end Quản lý và tối ưu hóa server, đảm bảo hiệu suất và bảo mật Tham gia vào các buổi họp nhóm và đóng góp ý tưởng cho các dự án
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Javascript và PHP
Tham gia vào dự án phát triển website và ứng dụng web E-learning dựa trên nền tảng WordPress, PHP, JavaScript (jQuery)
Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng
Phát triển và bảo trì các ứng dụng front-end và back-end
Quản lý và tối ưu hóa server, đảm bảo hiệu suất và bảo mật
Tham gia vào các buổi họp nhóm và đóng góp ý tưởng cho các dự án

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án công nghệ và website Có kiến thức cơ bản về Javascript và PHP Hiểu biết về HTML, CSS và các công nghệ web cơ bản Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng WordPress và các Framework viết bằng PHP, JavaScript Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp Có hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án công nghệ và website
Có kiến thức cơ bản về Javascript và PHP
Hiểu biết về HTML, CSS và các công nghệ web cơ bản
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới
Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng WordPress và các Framework viết bằng PHP, JavaScript
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp
Có hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực giáo dục Tham gia các dự án thực tế, áp dụng công nghệ mới Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực giáo dục
Tham gia các dự án thực tế, áp dụng công nghệ mới
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07 Phan Đình Phùng, Tân Thành, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job207581
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên GNF JAPAN COMPANY LIMITED làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận GNF JAPAN COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LEVINCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LEVINCI
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Sakos
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ANH PHÁT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ONEUNIVERSE VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HIPTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH HIPTECH
Tới 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Solazu
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 36 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
30 - 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu Công ty TNHH EVIDA
6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
7 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Và Công Nghệ Trực Tuyến Inet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ Và Công Nghệ Trực Tuyến Inet
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nam Khang Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Nam Khang Holdings
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Hải Đăng
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm