Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP
- Hồ Chí Minh: 07 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Javascript và PHP
Tham gia vào dự án phát triển website và ứng dụng web E-learning dựa trên nền tảng WordPress, PHP, JavaScript (jQuery)
Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng
Phát triển và bảo trì các ứng dụng front-end và back-end
Quản lý và tối ưu hóa server, đảm bảo hiệu suất và bảo mật
Tham gia vào các buổi họp nhóm và đóng góp ý tưởng cho các dự án
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án công nghệ và website
Có kiến thức cơ bản về Javascript và PHP
Hiểu biết về HTML, CSS và các công nghệ web cơ bản
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới
Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng WordPress và các Framework viết bằng PHP, JavaScript
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp
Có hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực giáo dục
Tham gia các dự án thực tế, áp dụng công nghệ mới
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép có lương, lễ tết theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
