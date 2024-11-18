Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần BIC Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/4b Đường Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

· Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.

· Lập kế hoạch, điều phối để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

· Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

· Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital.

· Thiết kế và quản lý website

· Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin...

Có kiến thức về SEO, Google Analylist và webmaster Tool là một lợi thế.

Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ , kỹ thuật

Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần BIC Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9,000,000 – 13,000,000 (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động

Xét tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BIC Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin