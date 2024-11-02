Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LINKTO
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH LINKTO

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH LINKTO

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hoàng Anh Thanh Bình Apartment, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Backend: Phát triển và duy trì các dịch vụ backend với NodeJS và NestJS đảm bảo khả năng mở rộng và độ ổn định. Frontend: Xây dựng và tối ưu giao diện người dùng sử dụng Svelte, MUI, và React-JS để tạo ra trải nghiệm trực quan và thân thiện. Admin Dashboard: Tham gia phát triển và tùy chỉnh hệ thống quản trị với React Admin. Database: Thiết kế, quản lý, và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống. Phối hợp đội nhóm: Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong đội ngũ để lên ý tưởng và triển khai các tính năng mới cho nền tảng thương mại điện tử và marketing của công ty.
Backend: Phát triển và duy trì các dịch vụ backend với NodeJS và NestJS đảm bảo khả năng mở rộng và độ ổn định.
Backend:
Frontend: Xây dựng và tối ưu giao diện người dùng sử dụng Svelte, MUI, và React-JS để tạo ra trải nghiệm trực quan và thân thiện.
Frontend:
Svelte
MUI
React-JS
Admin Dashboard: Tham gia phát triển và tùy chỉnh hệ thống quản trị với React Admin.
Admin Dashboard:
React Admin
Database: Thiết kế, quản lý, và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
Database:
Phối hợp đội nhóm: Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong đội ngũ để lên ý tưởng và triển khai các tính năng mới cho nền tảng thương mại điện tử và marketing của công ty.
Phối hợp đội nhóm:

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình backend, đặc biệt là NodeJS và NestJS. Có kỹ năng frontend vững chắc, sử dụng Svelte, MUI, và React-JS. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản trị React Admin. Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu (Postgres, MySQL,Redis, ElasticSearch...), từ thiết kế đến tối ưu hóa. Hiểu biết về thương mại điện tử và marketing là một lợi thế. Tư duy logic, chủ động trong công việc, và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.
Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình backend, đặc biệt là NodeJS và NestJS.
NodeJS
NestJS
Có kỹ năng frontend vững chắc, sử dụng Svelte, MUI, và React-JS.
Svelte
MUI
React-JS
Kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản trị React Admin.
React Admin
Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu (Postgres, MySQL,Redis, ElasticSearch...), từ thiết kế đến tối ưu hóa.
Hiểu biết về thương mại điện tử và marketing là một lợi thế.
Tư duy logic, chủ động trong công việc, và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH LINKTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 13-25 triệu VND/tháng, điều chỉnh theo năng lực. Môi trường startup: Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và nhiều thử thách. Cơ hội phát triển: Tham gia vào các dự án thương mại điện tử và marketing sáng tạo, có tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến cao. Cơ hội đi tu nghiệp tại Hàn Quốc.
Thu nhập hấp dẫn: 13-25 triệu VND/tháng, điều chỉnh theo năng lực.
Thu nhập hấp dẫn:
Môi trường startup: Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và nhiều thử thách.
Môi trường startup:
Cơ hội phát triển: Tham gia vào các dự án thương mại điện tử và marketing sáng tạo, có tiềm năng phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển:
Các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cơ hội đi tu nghiệp tại Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINKTO

CÔNG TY TNHH LINKTO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B07-09, Block B, Hoàng Anh Thanh Bình Apartnment, Đường D, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

