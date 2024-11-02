Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH LINKTO
- Hồ Chí Minh: Hoàng Anh Thanh Bình Apartment, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Backend: Phát triển và duy trì các dịch vụ backend với NodeJS và NestJS đảm bảo khả năng mở rộng và độ ổn định.
Frontend: Xây dựng và tối ưu giao diện người dùng sử dụng Svelte, MUI, và React-JS để tạo ra trải nghiệm trực quan và thân thiện.
Admin Dashboard: Tham gia phát triển và tùy chỉnh hệ thống quản trị với React Admin.
Database: Thiết kế, quản lý, và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để bảo đảm tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
Phối hợp đội nhóm: Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong đội ngũ để lên ý tưởng và triển khai các tính năng mới cho nền tảng thương mại điện tử và marketing của công ty.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình backend, đặc biệt là NodeJS và NestJS.
Có kỹ năng frontend vững chắc, sử dụng Svelte, MUI, và React-JS.
Kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản trị React Admin.
Khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu (Postgres, MySQL,Redis, ElasticSearch...), từ thiết kế đến tối ưu hóa.
Hiểu biết về thương mại điện tử và marketing là một lợi thế.
Tư duy logic, chủ động trong công việc, và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.
Tại CÔNG TY TNHH LINKTO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 13-25 triệu VND/tháng, điều chỉnh theo năng lực.
Môi trường startup: Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và nhiều thử thách.
Cơ hội phát triển: Tham gia vào các dự án thương mại điện tử và marketing sáng tạo, có tiềm năng phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cơ hội đi tu nghiệp tại Hàn Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINKTO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
