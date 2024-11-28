Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thực hiện tối ưu hóa website cho các dự án của công ty.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung cho website theo các tiêu chuẩn của công ty được sự hỗ trợ hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Nghiên cứu các thông tin từ khóa

Phân tích, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp với các bộ phận quảng bá thương hiệu website.

Phối hợp với phòng ban cùng tham gia vào các dự án của công ty.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên cao đẳng từ năm 2, sinh viên đại học từ năm 3 - chuyên ngành marketing, Truyền thông, PR, Thương mại điện tử.. có khả năng thực tập full-time tại doanh nghiệp hoặc đang trong kỳ thực tập

Có đam mê với marketing, truyền thông

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Sẵn sàng đương đầu với áp lực và thử thách trong công việc.

Nhanh nhẹn, yêu thích sự sáng tạo

Kỹ năng vi tính tốt

Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Tư duy marketing, các công cụ marketing như SEO, Ads, Content Marketing, Event, Offline marketing,...

Được giao việc và hướng dẫn đa dạng các công việc trong Marketing (tất cả các dịch vụ có liên quan đến hoạt động marketing của doanh nghiệp)

Được cân nhắc lên vị trí nhân viên thử việc và chính thức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia trực tiếp vào các các dự án Marketing tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Phụ cấp: 100.000 VNĐ/ngày, phụ cấp cơm trưa

Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

