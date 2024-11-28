Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 39 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thực hiện tối ưu hóa website cho các dự án của công ty.
Xây dựng và hoàn thiện nội dung cho website theo các tiêu chuẩn của công ty được sự hỗ trợ hướng dẫn của trưởng bộ phận.
Nghiên cứu các thông tin từ khóa
Phân tích, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp với các bộ phận quảng bá thương hiệu website.
Phối hợp với phòng ban cùng tham gia vào các dự án của công ty.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên cao đẳng từ năm 2, sinh viên đại học từ năm 3 - chuyên ngành marketing, Truyền thông, PR, Thương mại điện tử.. có khả năng thực tập full-time tại doanh nghiệp hoặc đang trong kỳ thực tập
Có đam mê với marketing, truyền thông
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Sẵn sàng đương đầu với áp lực và thử thách trong công việc.
Nhanh nhẹn, yêu thích sự sáng tạo
Kỹ năng vi tính tốt

Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Tư duy marketing, các công cụ marketing như SEO, Ads, Content Marketing, Event, Offline marketing,...
Được giao việc và hướng dẫn đa dạng các công việc trong Marketing (tất cả các dịch vụ có liên quan đến hoạt động marketing của doanh nghiệp)
Được cân nhắc lên vị trí nhân viên thử việc và chính thức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia trực tiếp vào các các dự án Marketing tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Phụ cấp: 100.000 VNĐ/ngày, phụ cấp cơm trưa
Được hỗ trợ dấu mộc và tài liệu liên quan để làm báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

