Tuyển Lập trình viên CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
- Quốc tế: Tỉnh Samutprakarn, Thái Lan (cách Thủ đô Bangkok 40km)
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Văn phòng làm việc: Toyota Motor Asia (Thái Lan) - TMA (TH)
Vị trí: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tỉnh Samutprakarn, Thái Lan (cách Thủ đô Bangkok 40km)
• Hỗ trợ thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm toàn diện, từ phía người dùng (front-end) đến phía máy chủ (back-end).
• Viết mã nguồn rõ ràng, tối ưu và dễ hiểu, đảm bảo tài liệu đầy đủ cho các chức năng và quy trình.
•Hợp tác với các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và triển khai các tính năng mới.
• Tham gia vào các buổi review mã nguồn để nhận xét và cải tiến mã, học hỏi từ phản hồi của đồng nghiệp.
• Cập nhật và ứng dụng những công nghệ và xu hướng mới nhất trong phát triển phần mềm.
• Thực hiện kiểm tra, gỡ lỗi và tối ưu hiệu suất của ứng dụng để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức về JavaScript, Node.js và React.
• Có kinh nghiệm việc với các framework di động như React Native hoặc Flutter.
Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
