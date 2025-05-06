Tuyển Lập trình viên CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Văn phòng làm việc: Toyota Motor Asia (Thái Lan) - TMA (TH)

Vị trí: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tỉnh Samutprakarn, Thái Lan (cách Thủ đô Bangkok 40km)

• Hỗ trợ thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng phần mềm toàn diện, từ phía người dùng (front-end) đến phía máy chủ (back-end).

• Viết mã nguồn rõ ràng, tối ưu và dễ hiểu, đảm bảo tài liệu đầy đủ cho các chức năng và quy trình.

•Hợp tác với các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và triển khai các tính năng mới.

• Tham gia vào các buổi review mã nguồn để nhận xét và cải tiến mã, học hỏi từ phản hồi của đồng nghiệp.

• Cập nhật và ứng dụng những công nghệ và xu hướng mới nhất trong phát triển phần mềm.

• Thực hiện kiểm tra, gỡ lỗi và tối ưu hiệu suất của ứng dụng để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao.