Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ DTDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ DTDI
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty cổ phần công nghệ DTDI

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ DTDI

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Chịu trách nhiệm đảm bảo việc thành công trong hoạt động, công việc cụ thể với các chức năng, trách nhiệm mà cấp Quản lý trực tiếp giao phó/kỳ vọng.
Định kỳ báo cáo và cập nhật tình hình các công việc được giao
Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới. Đóng góp ý tưởng, giải pháp không chỉ về mặt công nghệ còn khuyến khích về mặt sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm lập trình từ 3-4 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã từng triển khai các dự án cho ngân hàng
+ Thành thạo sử dụng Relational Databases (Mysql or Mssql), Oracle (là một lợi thế)
+ Thành thạo ngôn ngữ lập trình JAVA hoặc .Net
+ Có kinh nghiệm sử dụng các framework Springboot, Strust, Hibernate
+ Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, Oracle, Sql server
+ Hiểu biết về webservice SOAP/Restful, chuẩn message JSON, OOP, XML, Design partern, web server..
+ Sử dụng thành thạo các IDE phát triển.
+ Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code, quản lý công việc.
+ Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành tốt.
+ Có khả năng thiết kế cho dự án, hiểu rõ về phương thức phần mềm được triển khai, quản lý và vận hành
+ Có khả năng lập kế hoạch dự án, quản lý điều phối công việc của thành viên trong team,

Tại Công ty cổ phần công nghệ DTDI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trong khoảng 25-40 triệu.
Được nhận thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13 cố định, thưởng kinh doanh theo thực tế.
Được nhận chế độ bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động.
Được tham gia các khóa đào tạo tùy theo Khung đào tạo cho từng vị trí
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội đào tạo, học hỏi và phát triển;

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ DTDI

Công ty cổ phần công nghệ DTDI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

