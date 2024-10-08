Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ DTDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm đảm bảo việc thành công trong hoạt động, công việc cụ thể với các chức năng, trách nhiệm mà cấp Quản lý trực tiếp giao phó/kỳ vọng.

Định kỳ báo cáo và cập nhật tình hình các công việc được giao

Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới. Đóng góp ý tưởng, giải pháp không chỉ về mặt công nghệ còn khuyến khích về mặt sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

+ Kinh nghiệm lập trình từ 3-4 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã từng triển khai các dự án cho ngân hàng

+ Thành thạo sử dụng Relational Databases (Mysql or Mssql), Oracle (là một lợi thế)

+ Thành thạo ngôn ngữ lập trình JAVA hoặc .Net

+ Có kinh nghiệm sử dụng các framework Springboot, Strust, Hibernate

+ Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, Oracle, Sql server

+ Hiểu biết về webservice SOAP/Restful, chuẩn message JSON, OOP, XML, Design partern, web server..

+ Sử dụng thành thạo các IDE phát triển.

+ Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code, quản lý công việc.

+ Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành tốt.

+ Có khả năng thiết kế cho dự án, hiểu rõ về phương thức phần mềm được triển khai, quản lý và vận hành

+ Có khả năng lập kế hoạch dự án, quản lý điều phối công việc của thành viên trong team,

Tại Công ty cổ phần công nghệ DTDI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trong khoảng 25-40 triệu.

Được nhận thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13 cố định, thưởng kinh doanh theo thực tế.

Được nhận chế độ bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động.

Được tham gia các khóa đào tạo tùy theo Khung đào tạo cho từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội đào tạo, học hỏi và phát triển;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ DTDI

