Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các dự án Wordpress của công ty

Tham gia các dự án outsourcing, maintain website với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước

Đào tạo các thành viên khác trong công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, có thể làm tại văn phòng hoặc remote

Có thể viết Theme Wordpress

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương theo năng lực

Thưởng các ngày lễ và theo thành tích.

Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, thân thiện.

Đội ngũ các anh chị đi trước giàu kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình. Sếp rất vui tính

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Team building hàng tháng, du lịch hàng năm.

Lớp học tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin