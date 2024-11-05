Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Digital Innovation
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng các dự án Wordpress của công ty
Tham gia các dự án outsourcing, maintain website với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước
Đào tạo các thành viên khác trong công ty
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, có thể làm tại văn phòng hoặc remote
Có thể viết Theme Wordpress
Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì
Deal lương theo năng lực
Thưởng các ngày lễ và theo thành tích.
Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, thân thiện.
Đội ngũ các anh chị đi trước giàu kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình. Sếp rất vui tính
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Team building hàng tháng, du lịch hàng năm.
Lớp học tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
