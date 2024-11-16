Tuyển Lập trình viên IVY Construction Co., Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 3, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tham gia lập trình các dự án phần mềm.

Tham gia phát triển, nâng cấp hệ thống phần mềm.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án và bảo hành bảo trì.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Có nền tảng về kiến thức lập trình, cơ sở dữ liệu tốt.

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP).

Thành thạo ngôn ngữ lập trình .NET (C#, ASP.NET), MVC, Javascript/Jquery, CSS3, HTML5, API, Bootstrap...

Hiểu biết về .NET core, Entity Framework, Angular/React.

Kinh nghiệm về Database: SQL Server, MySQL, mongoDB, Redis.

Hiểu biết về Web Service API.

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

Khả năng tư duy, suy luận logic tốt, ham học hỏi.

Tại IVY Construction Co., Ltd, Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức công việc: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6(Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h00-17h00.)

Có chế độ làm việc WFH 3 ngày/ tháng, được thêm ngày phép trong tháng sinh nhật nhân viên.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,[protected info] quy định luật lao động.

Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.

Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;

Làm việc trong ngành giáo dục, có cơ hội và môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh.

Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ (On-job training).

Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

Không bắt buộc đồng phục, thoải mái, linh động trong lựa chọn trang phục.

Phụ cấp laptop, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IVY Construction Co., Ltd,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin