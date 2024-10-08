Tuyển Marketing Specialist thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
- Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing
Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch trên nền tảng MXH
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và quản lý nội dung các kênh truyền thông
Tổ chức và quản lý sự kiện online, offline
Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, khách hàng và đối tác trong ngành công nghệ
Theo dõi xu hướng công nghệ và Digital Marketing
Phối hợp với các phòng ban khác trong công việc
Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing
Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch trên nền tảng MXH
Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và quản lý nội dung các kênh truyền thông
Tổ chức và quản lý sự kiện online, offline
Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, khách hàng và đối tác trong ngành công nghệ
Theo dõi xu hướng công nghệ và Digital Marketing
Phối hợp với các phòng ban khác trong công việc
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thế mạnh về content, kỹ năng viết và sáng tạo nội dung
Biết ứng dụng AI vào công việc
Có tư duy sáng tạo và chiến lược
Tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận từ 7.000.000 - 8.000.000đ/tháng
7.000.000 - 8.000.000đ/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Phụ cấp công tác, gặp gỡ khách hàng
Thưởng nóng theo hiệu suất làm việc và thưởng định kì hàng tháng
Thưởng Lễ, Tết
Performance Review sau thời gian thử việc
Review lương 1-2 lần/năm
Cơ hội học tập và phát triển trong môi trường Công nghệ và Global tiến
Một Ban Lãnh Đạo thường xuyên tiếp nhận đóng góp, ý kiến của nhân viên để ngày một hoàn thiện
Đội ngũ nhân sự genZ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo và hoạt động nội bộ hàng tháng
Teambuilding 1-2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI