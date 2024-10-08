Tuyển Marketing Specialist thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch trên nền tảng MXH Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch Marketing Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh Xây dựng và quản lý nội dung các kênh truyền thông Tổ chức và quản lý sự kiện online, offline Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, khách hàng và đối tác trong ngành công nghệ Theo dõi xu hướng công nghệ và Digital Marketing Phối hợp với các phòng ban khác trong công việc

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các ngành liên quan Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thế mạnh về content, kỹ năng viết và sáng tạo nội dung Biết ứng dụng AI vào công việc Có tư duy sáng tạo và chiến lược Tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận từ 7.000.000 - 8.000.000đ/tháng Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Phụ cấp công tác, gặp gỡ khách hàng Thưởng nóng theo hiệu suất làm việc và thưởng định kì hàng tháng Thưởng Lễ, Tết Performance Review sau thời gian thử việc Review lương 1-2 lần/năm Cơ hội học tập và phát triển trong môi trường Công nghệ và Global tiến Một Ban Lãnh Đạo thường xuyên tiếp nhận đóng góp, ý kiến của nhân viên để ngày một hoàn thiện Đội ngũ nhân sự genZ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Chương trình đào tạo và hoạt động nội bộ hàng tháng Teambuilding 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH

