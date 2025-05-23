Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FULL UNION TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác thị trường Việt Nam, tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách sẵn có

Chốt đơn hàng, ký kết hợp đồng mua bán

Quản lý chi phí bán hàng, kiểm soát công nợ của khách

Thu thập & phân tích thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng

Lập kế hoạch phát triển thị trường, tăng doanh thu

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp trong & ngoài nước

Báo cáo định kỳ: theo tháng, theo quý

Phối hợp liên phòng ban để đảm bảo quá trình giao hàng và chăm sóc khách hàng sau bán

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ

• Trình độ: Cao đẳng, Đại học

• Ưu tiên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hóa – Sinh – Vật liệu

• Kinh nghiệm: 1 – 2 năm

• Có khả năng làm việc độc lập, tư duy chủ động

• Tiếng Trung giao tiếp tốt là lợi thế lớn

• Nhận hồ sơ ứng viên bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH FULL UNION TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Hoa hồng doanh số rõ ràng

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Được đào tạo bài bản công việc

• Xét duyệt tăng lương định kỳ mỗi năm

• Thời gian làm việc linh hoạt: 8h00 – 17h00 (Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

• Chế độ nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FULL UNION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin