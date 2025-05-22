Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LUMIOUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, toà nhà La Astoria 3, 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc chuyên môn:

Thuế và pháp lý:

Nhân sự - bảo hiểm:

Công tác nội bộ:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học ngành Kế toán, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.

-Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 - 2 năm. Có kinh nghiệm Kế toán trong lĩnh vực Kiến trúc, Nội

thất là lợi thế.

-Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc.

-Ưu tiên ứng viên mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài.

-Biết báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, đăng ký BHXH.

Tại CÔNG TY TNHH LUMIOUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực + thưởng KPI + thưởng từ 1 - 6 tháng lương.

- Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT/BHXH/BHTN.

- Có lộ trình và định hướng thăng tiến rõ ràng.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi, chính sách thưởng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUMIOUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin