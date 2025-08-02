Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 01 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 10, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chịu trách nhiệm trong công việc chăm sóc khách hàng: đón tiếp, hướng dẫn thông tin, phục vụ trong quá trình lưu trú cho khách từ khi nhận phòng (check-in) đến lúc trả phòng (check-out) với thái độ niềm nở và tác phong chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp;
Giới thiệu các thông tin Khách sạn và dịch vụ của khách sạn;
Đảm bảo tất cả công việc đều được thực hiện đúng quy trình, tiến độ với chất lượng phục vụ đạt chuẩn;
Kiểm tra danh sách khách quay lại, khách VIP, khách có sinh nhật, khách nghỉ tuần trăng mật ...để làm thiệp chúc mừng và gửi yêu cầu sắp đặt các quà tặng theo quy định;
Lập báo cáo lịch trình khách, chất lượng phục vụ hằng ngày đến BGD;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Quản trị nhà hàng khách sạn, ngôn ngữ, ....;
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Chăm sóc khách hàng (GSA, GRO), nhân viên lễ tân;
Tiếng Anh giao tiếp lưu loát;
Tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tiếp nhận và trao đổi thông tin…..;
Ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ KTX cho nhân viên ở xa; 1 bữa ăn trong ca làm việc;
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng 13, thưởng khi khách review tốt, thưởng các ngày lễ lớn: Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 2/9, ngày nam giới, ngày phụ nữ, ngày LGBT,...
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG - ĐÀ LẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1, Khu Trung tâm Thương mại Quốc tế, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

