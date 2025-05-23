Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 6, Tòa nhà Gia Phú, 854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển hệ thống khách hàng đại lý phân phối phần mềm cho ngành F&B tại khu vực được giao.
Tiếp cận trực tiếp các chuỗi nhà hàng, quán ăn lớn để triển khai giải pháp
Phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh
Đào tạo và hỗ trợ đại lý/khách hàng về sản phẩm
Đạt chỉ tiêu doanh số hàng quý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm CNTT/phần mềm, ưu tiên ứng viên từng làm đại lý
Hiểu biết về hệ thống POS hoặc phần mềm quản lý F&B là lợi thế
Kỹ năng đàm phán xuất sắc, khả năng làm việc độc lập
Sẵn sàng đi công tác thường xuyên
Ứng viên biết tiếng Trung là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Cạnh tranh, hoa hồng cao (thu nhập từ 15-30 triệu VNĐ tùy năng lực)
Lương tháng 13 + thưởng hiệu suất
Đào tạo sản phẩm chuyên sâu
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Thời gian làm việc: thứ hai đến sáng thứ bảy
Địa điểm làm việc: Tầng 6, Tòa nhà Gia Phú, 854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc
