Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6, Tòa nhà Gia Phú, 854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển hệ thống khách hàng đại lý phân phối phần mềm cho ngành F&B tại khu vực được giao.

Tiếp cận trực tiếp các chuỗi nhà hàng, quán ăn lớn để triển khai giải pháp

Phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh

Đào tạo và hỗ trợ đại lý/khách hàng về sản phẩm

Đạt chỉ tiêu doanh số hàng quý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm CNTT/phần mềm, ưu tiên ứng viên từng làm đại lý

Hiểu biết về hệ thống POS hoặc phần mềm quản lý F&B là lợi thế

Kỹ năng đàm phán xuất sắc, khả năng làm việc độc lập

Sẵn sàng đi công tác thường xuyên

Ứng viên biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, hoa hồng cao (thu nhập từ 15-30 triệu VNĐ tùy năng lực)

Lương tháng 13 + thưởng hiệu suất

Đào tạo sản phẩm chuyên sâu

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

Thời gian làm việc: thứ hai đến sáng thứ bảy

Địa điểm làm việc: Tầng 6, Tòa nhà Gia Phú, 854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Empower Sc

