Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
- Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Tham gia phát triển các ứng dụng mobile phục vụ phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng dữ liệu lớn phục vụ xây dựng ứng dụng nội bộ và cả ứng dụng cho người dùng phổ thông
Hợp tác với Backend và Designer phát triển các ứng dụng mobile
Chia sẻ kiến thức công nghệ với các thành viên trong nhóm
Tham gia phân tích yêu cầu trong quá trình phát triển sản phẩm
Nghiên cứu đánh giá các giải pháp công nghệ để phát triển ứng dụng
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng từ 2 năm trở lên
Có kiến thức về 1 trong 2 nền tảng native IOS/Android
Có kinh nghiệm sử dụng nvm, yarn, gradle hoặc maven
Hiểu biết về REST và RESTful API
Có kinh nghiệm làm tích hợp . Từng làm OneSignal SDK, Appsflyer SDK
Base đi lên từ Android Dev or IOS Dev , React Native là 1 lợi thế lớn
Biết sử dụng Git
Có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux/MacOS
Ưu tiên đã từng tham gia dự án có sản phẩm trên Appstore/GG play
Có kinh nghiệm sử dụng cross-platform Flutter phát triển ứng dụng
Có kiến thức về OOP/Functional Programming
ĐIỂM CỘNG:
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng với Java/Kotlin/Swift Kiến thức về UI/UX trên nền tảng di động Hiểu biết về third party: Firebase, Sentry Có kinh nghiệm làm việc với Unit Test/UI test
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng với Java/Kotlin/Swift
Kiến thức về UI/UX trên nền tảng di động
Hiểu biết về third party: Firebase, Sentry
Có kinh nghiệm làm việc với Unit Test/UI test
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cực hấp dẫn: Upto 18Gross (thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect)
Hỗ trợ full lương từ ngày đầu onboard
Lương tháng thứ 13 + Thưởng lương mềm theo dự án.
Xét tăng lương hàng năm
Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe NMS care cho nhân viên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Chế độ OT theo rule của Công ty.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm.
Miễn phí trà, cà phê, đồ ăn nhẹ
Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
