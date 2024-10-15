Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng mobile phục vụ phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng dữ liệu lớn phục vụ xây dựng ứng dụng nội bộ và cả ứng dụng cho người dùng phổ thông Hợp tác với Backend và Designer phát triển các ứng dụng mobile Chia sẻ kiến thức công nghệ với các thành viên trong nhóm Tham gia phân tích yêu cầu trong quá trình phát triển sản phẩm Nghiên cứu đánh giá các giải pháp công nghệ để phát triển ứng dụng

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng từ 2 năm trở lên Có kiến thức về 1 trong 2 nền tảng native IOS/Android Có kinh nghiệm sử dụng nvm, yarn, gradle hoặc maven Hiểu biết về REST và RESTful API Có kinh nghiệm làm tích hợp . Từng làm OneSignal SDK, Appsflyer SDK Base đi lên từ Android Dev or IOS Dev , React Native là 1 lợi thế lớn Biết sử dụng Git Có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux/MacOS Ưu tiên đã từng tham gia dự án có sản phẩm trên Appstore/GG play Có kinh nghiệm sử dụng cross-platform Flutter phát triển ứng dụng Có kiến thức về OOP/Functional Programming

ĐIỂM CỘNG:

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng với Java/Kotlin/Swift Kiến thức về UI/UX trên nền tảng di động Hiểu biết về third party: Firebase, Sentry Có kinh nghiệm làm việc với Unit Test/UI test

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cực hấp dẫn: Upto 18Gross (thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect) Hỗ trợ full lương từ ngày đầu onboard Lương tháng thứ 13 + Thưởng lương mềm theo dự án. Xét tăng lương hàng năm Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe NMS care cho nhân viên Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Chế độ OT theo rule của Công ty. Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm. Miễn phí trà, cà phê, đồ ăn nhẹ Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

