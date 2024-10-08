Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 22 Triệu

Mức lương Từ 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Từ 22 Triệu

• Phát triển sản phẩm của công ty sử dụng Flutter, React Native

• Phát triển các tính năng mới và bảo trì, tối ưu các tính năng hiện có cho các ứng dụng trên nền tảng di động (IOS và Android)

• Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án

• Tham gia phát triển các công đoạn phân tích yêu cầu, Detail Design, Coding, viết tài liệu

Với Mức Lương Từ 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng cần có:

• Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

• Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình mobile với Flutter, React Native

• Hiểu biết về Restful API và xử lý dữ liệu dạng json

• Hiểu biết về Mysql (có kinh nghiệm làm việc với database với số lượng bản ghi lớn là một lợi thế), NoSQL

• Sử dụng tốt GIT/SVN để quản lý source code

• Có Mindset tốt về làm Product, ưu tiên các sản phẩm về thương mại điện tử

• Làm việc chủ động, khả năng teamwork tốt, ham học hỏi và áp dụng những công nghệ mới

• Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Kỹ năng ưu tiên:

• Có kinh nghiệm sử dụng thiết kế với các Framework như Ant Design Mobile, Boostrap, Google Material, Fluent UI

• Có kinh nghiệm làm Product phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp, thương mại điện tử, CRM

• Ưu tiên ứng viên thích làm product, tư duy làm sản phẩm cao, hướng tới người dùng cuối

• Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương Upto 22 Triệu KPI

• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại

•

• Đóng BHXH, BHYT theo Quy định của Nhà nước

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng và sếp luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn;

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cá nhân, khóa kỹ năng mềm;

• Được hưởng chính sách phúc lợi theo Quy định của Công ty: thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ, Thưởng...

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

• Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 (từ sáng thứ 2 đến trưa thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin