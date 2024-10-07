Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

– Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET cho các đối tượng khách hàng khác nhau.

– Thiết kế kiến trúc phần mềm, liên kết giữa các module trong phần mềm.

– Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới cho toàn bộ sản phẩm/dự án.

– Chịu trách nhiệm với solution archiect về các yêu cầu kỹ thuật của dự án, các công nghệ liên quan cần nghiên cứu.

– Đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng và bảo mật.

– Quản lý nhóm lập trình viên trong dự án.

– Xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát kế hoạch lập trình trong dự án

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm

- Hiểu biết sâu sắc về lập trình pattern

- Hiểu biết về cluster, load ballancing

- Hiểu biết về lập trình .Net Web API, .Net MVC, .Net Core

- Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap

- Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp

- Hiểu biết về lập trình cache như memcahed, inmemory cache, redis cache

- Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs

- Khả năng tối ưu hóa thuật toán, script

- Hiểu biết với .Net membership, Microsoft AD, Open Ldap

- Có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Elastic Search, cloud

- Có hiểu biết về cloud, sử dụng docker, kubernetes thành thạo

- Có kinh nghiệm và kiến thức đối với các nền tảng tích hợp như Identity & Access Management, API Management, BPM

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:

– Có kỹ năng quản lý nhóm

– Có khả năng lập kế hoạch cho nhóm

– Tự nghiên cứu công nghệ mới và áp dụng cho team

– Tự phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc phần mềm

– Có khả năng thuyết trình công nghệ cho team, ban giám đốc

– Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp về công nghệ

– Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và gửi mail, chat tiếng Anh với đối tác tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

