Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm, tiếp thị để phát triển khách hàng mới.

Thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo quy định của ngân hàng phục vụ cho công tác bán hàng và phát triển doanh số bán hàng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của HDBank, Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kế toán,...

Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Ngoại ngữ (Anh/Hoa/Nhật): có khả năng giao tiếp là một lợi thế.

Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm, dịch vụ của mảng KHDN.

Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật liên quan đến vị trí công tác trong mảng KHDN.

Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Lương thưởng tương xứng năng lực làm việc

Có cơ hội phát triển bản thân

Đánh giá và xét thưởng tương xứng với năng lực.

Được làm việc tại Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 5 năm liên tiếp.

Phúc lợi tuyệt vời sẽ thúc đẩy động lực làm việc, tạo năng lượng tích cực cho bạn và gia đình suốt quá trình làm việc tại đây.

Teambuilding hàng năm

Lương tháng 13, thưởng Lễ và Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

