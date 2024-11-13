Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm vững sản phẩm dịch vụ, chính sách và quy trình nghiệp vụ KHCN như tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động vốn, cho vay, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối, sản phẩm liên kết, dịch vụ khác...) theo quy định từng thời kỳ.
- Thiết lập quan hệ với KHCN mới, duy trì và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại ngân hàng; đầu mối quản lý, duy trì, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng với Eximbank.
- Lên kế hoạch bán hàng, kế hoạch hành động cụ thể theo từng nhóm đối tượng tại địa bàn.
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng, giới thiệu tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ cho đối tượng KHCN.
- Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán chéo sản phẩm, dịch vụ.
- Phối hợp các cá nhân/Phòng tại Đơn vị thực hiện bán chéo, bán thêm cho KHDN và/hoặc KHCN.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ, giấy giờ theo đúng quy định, quy trình của Eximbank.
- Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng trong danh mục khách hàng quản lý.
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.
- Giám sát mục đích sử dụng vốn sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro theo quy định nội bộ.
- Phối hợp với cá nhân/Đơn vị thực hiện công tác theo dõi, phân loại nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh...theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành liên quan như: Kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kế toán,...
- Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thương thảo.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Năng động, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...
- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
- Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

