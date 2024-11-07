Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Mức lương
Từ 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Ha Noi, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Từ 75 Triệu

- Thực hiện quy trình trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lương, đốc thúc khách hàng thanh toán nợ quá hạn hoặc tìm kiếm thông tin khách hàng khi cần thiết
- Phân tích, đánh giá tiềm năng thu hồi nợ của các khoản nợ được phân công
- Thực hiện liên hệ khách hàng qua điện thoại hoặc các phương thức khác khi có yêu cầu từ cấp trên
- Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý
- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật).

Với Mức Lương Từ 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Trung Cấp trở lên và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; hoặc
Bằng Cao Đẳng/Đại học, kinh nghiệm làm thu hồi nợ ở công ty Tài chính - Ngân hàng
Kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản
Tác phong gọn gàng, chỉnh chu, nhanh nhẹn, hoạt bát, Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn, thuyết phục
Khả năng nắm bắt xử lý tình huống linh hoạt. Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc
Ý thức cao về bảo mật thông tin.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản + Phụ cấp: Từ 7.500.000 - 10.000.000 + Phụ cấp ăn ca 150.000/Ngày + Incentive
– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, review tăng lương 6 tháng/lần
– Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam
– Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và Chủ nhật)
– Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh
– Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm
– Du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3,15 Tòa nhà Empress, số 138-14, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

