Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp và Thu xếp vốn. Chuẩn bị tài liệu thuyết trình và các tài liệu phục vụ cho công việc triển khai các thương vụ (xây dựng Bản giới thiệu cơ hội đầu tư, IM, mô hình tài chính, các hợp đồng liên quan). Thực hiện thẩm định, phân tích, định giá công ty mục tiêu. Thực hiện phân tích toàn diện các kịch bản mua bán sáp nhập doanh nghiệp dựa vào việc sử dụng các Phương pháp dòng tiền chiết khấu, tổng hợp các thành phần, hoặc dựa trên các giao dịch tương đương đã công khai trước đó. Hỗ trợ phát triển khách hàng và phát triển ý tưởng, trình bày kế hoạch tư vấn và ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (Tài chính hoặc Quản trị Kinh doanh) và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng phân tích tốt, với kinh nghiệm thực hiện phân tích tài chính và thẩm định. Kiến thức thực tiễn về tài chính doanh nghiệp và các sản phẩm thị trường vốn hoặc thị trường nợ. Có sự quan tâm, thích thú dài hạn đối với hoạt động ngân hàng đầu tư. Khả năng thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Khả năng nói và viết bằng tiếng Anh tốt. Có am hiểu đặc biệt một lĩnh vực hoặc ngành kinh doanh cụ thể là một lợi thế. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn trong các công ty kiểm toán hoặc có chứng chỉ CFA/ACCA (hoặc đang trong quá trình theo học) hoặc Thạc sĩ chuyên ngành tài chính hoặc quản trị.

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6; Thu nhập cạnh tranh, tương xứng năng lực; Lương Tháng 13, thưởng bonus năm theo hiệu quả công việc; Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam; Phụ cấp trang phục, du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

