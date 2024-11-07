Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hoà, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Đào tạo nhân sự, đội nhóm

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng và tiến độ bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực telesales.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.

Nắm vững kỹ năng telesales, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

