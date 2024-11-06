Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Thanh Hoá ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân.
Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.
Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm khách hàng được giao.
Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương và các chuyên ngành khác có liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã từng Thực tâp mảng Ngân hàng, Sales, Tư vấn Bảo hiểm, Bất động sản, Tài chính, Chăm sóc khách hàng,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tín dụng cá nhân.
Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã từng Thực tâp mảng Ngân hàng, Sales, Tư vấn Bảo hiểm, Bất động sản, Tài chính, Chăm sóc khách hàng,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tín dụng cá nhân.
Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp
Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội nâng cao thu nhập với mức lương cứng hấp dẫn, thưởng đều đặn các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, phần mềm hiện đại, phụ cấp đi lại, công tác phí
Phúc lợi chu đáo, đặc biệt có bảo hiểm sức khỏe
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, phần mềm hiện đại, phụ cấp đi lại, công tác phí
Phúc lợi chu đáo, đặc biệt có bảo hiểm sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI