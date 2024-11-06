Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thanh Hoá ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, hoàn thiện các thủ tục cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng theo quy định TPBank.

Tham gia các công việc của ĐVKD nhằm góp phần tăng chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị và doanh thu hoạt động (TOI) từ nhóm khách hàng được giao.

Cập nhật, theo dõi tình trạng Khách hàng

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐVKD

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương và các chuyên ngành khác có liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã từng Thực tâp mảng Ngân hàng, Sales, Tư vấn Bảo hiểm, Bất động sản, Tài chính, Chăm sóc khách hàng,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng tín dụng cá nhân.

Có kỹ năng tốt về giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo dành cho CBNV chuyên nghiệp

Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nâng cao thu nhập với mức lương cứng hấp dẫn, thưởng đều đặn các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, phần mềm hiện đại, phụ cấp đi lại, công tác phí

Phúc lợi chu đáo, đặc biệt có bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin