Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Liên hệ với khách hàng qua điện thoại để hỗ trợ, thông báo khách hàng thanh toán khoản vay quá hạn.

Data khách hàng có sẵn, không đi thị trường, làm việc tại văn phòng

Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay của khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH/ Tư vấn/ Telesales, làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện.

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr - 30tr vnđ (Lương cứng + Bonus + Thưởng thi đua) - Nhận 100% thu nhập từ tháng đầu tiên

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau vay.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội thăng tiến cao.

Trang thiết bị được cung cấp đầy đủ khi làm việc.

Môi trường trẻ trung, năng động, tích cực.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

