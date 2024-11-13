Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên hệ với khách hàng qua điện thoại để hỗ trợ, thông báo khách hàng thanh toán khoản vay quá hạn.
Data khách hàng có sẵn, không đi thị trường, làm việc tại văn phòng
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay của khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH/ Tư vấn/ Telesales, làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Thái độ tích cực, nhiệt tình, thân thiện.
Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10tr - 30tr vnđ (Lương cứng + Bonus + Thưởng thi đua) - Nhận 100% thu nhập từ tháng đầu tiên
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau vay.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội thăng tiến cao.
Trang thiết bị được cung cấp đầy đủ khi làm việc.
Môi trường trẻ trung, năng động, tích cực.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sau vay.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội thăng tiến cao.
Trang thiết bị được cung cấp đầy đủ khi làm việc.
Môi trường trẻ trung, năng động, tích cực.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI