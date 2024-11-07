Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu về tuyển dụng và việc làm

Giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm của công ty đến đối tượng khách hàng phù hợp

Nghiên cứu và phân tích thị trường để đưa ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp các chiến lược phát triển của công ty

Trực tiếp triển khai kế hoạch và dẫn dắt đội ngũ nhằm đạt mục tiêu kinh doanh chung

Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu quả của các hoạt động của đội nhóm

Đánh giá và đề xuất những giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và sự kiện để mở rộng mạng lưới và tìm kiếm khách hàng mới

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lí

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành liên quan.

Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc bán hàng tại các công ty dịch vụ nhân sự, hunter hoặc website tuyển dụng

Am hiểu và có kiến thức về thị trường và ngành nghề tuyển dụng, việc làm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và xu hướng kinh doanh các sản phẩm của công ty

Giao tiếp tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC 700

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15tr (Bao gồm thưởng doanh số 2-3tr/tháng)

Thời gian thử việc: 2 tháng - 85% lương chính thức

Chế độ BHXH, BHYT, BNTN, nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

