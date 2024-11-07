Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu về tuyển dụng và việc làm
Giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm của công ty đến đối tượng khách hàng phù hợp
Nghiên cứu và phân tích thị trường để đưa ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp các chiến lược phát triển của công ty
Trực tiếp triển khai kế hoạch và dẫn dắt đội ngũ nhằm đạt mục tiêu kinh doanh chung
Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu quả của các hoạt động của đội nhóm
Đánh giá và đề xuất những giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty
Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo và sự kiện để mở rộng mạng lưới và tìm kiếm khách hàng mới
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lí
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc bán hàng tại các công ty dịch vụ nhân sự, hunter hoặc website tuyển dụng
Am hiểu và có kiến thức về thị trường và ngành nghề tuyển dụng, việc làm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và xu hướng kinh doanh các sản phẩm của công ty
Giao tiếp tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC 700
Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng - 85% lương chính thức
Chế độ BHXH, BHYT, BNTN, nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI