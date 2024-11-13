Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

Ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Dịch vụ và giải pháp kinh doanh đa dạng và toàn diện của PAYDI
Cung cấp các dịch vụ và giải pháp kinh doanh qua thiết bị thanh toán thẻ (POS) cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, cửa hàng (Đối tác), bao gồm:
Thanh toán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế, nội địa;
Thanh toán tất cả mobile banking apps và ví điện tử (QR Code);
Liên kết với hơn 24 ngân hàng và tổ chức tài chính để chuyển đổi trả góp 0% lãi suất bằng thẻ tín dụng qua POS;
Liên kết dịch vụ “Mua trước trả sau” (không cần thẻ tín dụng).
Vốn nhanh cho SMEs.
Cổng thanh toán trực tuyến;
Thu hộ chi hộ.
Mô tả công việc
Tìm kiếm, phát triển doanh nghiệp, cửa hàng (Đối tác) thuộc các lĩnh vực cần dịch vụ thanh toán, bao gồm không giới hạn: bán lẻ (thời trang, mỹ phẩm, cà phê, nội thất, hàng tiêu dùng, xăng dầu, ...), siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, khách sạn, bảo hiểm, trường học, bệnh viên công/tư, chăm sóc sức khoẻ, spa, thẩm mỹ, ...
Tiếp cận cấp quản lý của Đối tác (BGD/Marketing/Kế toán, ...) để đàm phán ký hợp đồng lắp đặt thiết bị thanh toán thẻ, QR, app, ... (POS).
Quản lý và hưởng hoa hồng doanh số thanh toán qua máy POS phát sinh mỗi tháng.
Thăm viếng định kỳ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, giải quyết vấn đề và đảm bảo sự hài lòng từ Đối tác; hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý rủi ro cho Đối tác.
Báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả thanh toán của các Đối tác và đề xuất các biện pháp cải thiện, phát triển hơn nữa cho Đối tác.
Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa PAYDI và ĐVCNTT.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing.
Thái độ làm việc tích cực, có trách nhiệm, năng động, tự tin, có khả năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Độ tuổi: 23 – 35 tuổi.
Giới tính: không bắt buộc (Ưu tiên Nam)
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (điểm cộng)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh, tiếp thị, startup sản phẩm hay dịch vụ bất kỳ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 9-25 triệu/tháng + hoa hồng lũy tiến, lương tháng 13
Thưởng hiệu quả kinh doanh (Best Saler, bonus ++, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng quý, năm ...)
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần từ 8h đến 17h, chỉ chấm công vào
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT bắt buộc, BH sức khỏe bổ trợ 24/7;
Thưởng vào các dịp lễ lớn (1/5, 2/9, Tết dương lịch...)
Hiếu/hỷ
Đồng phục, phụ cấp xăng, điện thoại, laptop.
Hoạt động thể thao, teambuilding: tham gia các giải bóng đá (PAYDI có đội bóng riêng), chạy bộ, bơi lội, golf, ... do Công ty tài trợ.
Chính sách đào tạo: thường xuyên được đào tạo các chuyên môn về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Fintech, marketing, tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành, kỹ năng mềm.
Chính sách tăng lương hằng năm: được xét tăng lương định kỳ hằng năm theo KPI đạt được và kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty.
Du lịch hằng năm: trong và ngoài nước (tùy theo kết quả kinh doanh trong năm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-thu-nhap-9-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247769
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU GIFT
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 91 - 20 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
91 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 20 Triệu Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
75 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Trên 75 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 50 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
16 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP TOYAR INC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
85 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH AN PHÚ - PHÒNG GIAO DỊCH THẢO ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH AN PHÚ - PHÒNG GIAO DỊCH THẢO ĐIỀN
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM
9 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 91 - 20 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
91 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm