Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Dịch vụ và giải pháp kinh doanh đa dạng và toàn diện của PAYDI

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp kinh doanh qua thiết bị thanh toán thẻ (POS) cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, cửa hàng (Đối tác), bao gồm:

Thanh toán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế, nội địa;

Thanh toán tất cả mobile banking apps và ví điện tử (QR Code);

Liên kết với hơn 24 ngân hàng và tổ chức tài chính để chuyển đổi trả góp 0% lãi suất bằng thẻ tín dụng qua POS;

Liên kết dịch vụ “Mua trước trả sau” (không cần thẻ tín dụng).

Vốn nhanh cho SMEs.

Cổng thanh toán trực tuyến;

Thu hộ chi hộ.

Mô tả công việc

Tìm kiếm, phát triển doanh nghiệp, cửa hàng (Đối tác) thuộc các lĩnh vực cần dịch vụ thanh toán, bao gồm không giới hạn: bán lẻ (thời trang, mỹ phẩm, cà phê, nội thất, hàng tiêu dùng, xăng dầu, ...), siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, khách sạn, bảo hiểm, trường học, bệnh viên công/tư, chăm sóc sức khoẻ, spa, thẩm mỹ, ...

Tiếp cận cấp quản lý của Đối tác (BGD/Marketing/Kế toán, ...) để đàm phán ký hợp đồng lắp đặt thiết bị thanh toán thẻ, QR, app, ... (POS).

Quản lý và hưởng hoa hồng doanh số thanh toán qua máy POS phát sinh mỗi tháng.

Thăm viếng định kỳ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, giải quyết vấn đề và đảm bảo sự hài lòng từ Đối tác; hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý rủi ro cho Đối tác.

Báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả thanh toán của các Đối tác và đề xuất các biện pháp cải thiện, phát triển hơn nữa cho Đối tác.

Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa PAYDI và ĐVCNTT.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing.

Thái độ làm việc tích cực, có trách nhiệm, năng động, tự tin, có khả năng giao tiếp, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Độ tuổi: 23 – 35 tuổi.

Giới tính: không bắt buộc (Ưu tiên Nam)

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (điểm cộng)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh, tiếp thị, startup sản phẩm hay dịch vụ bất kỳ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 9-25 triệu/tháng + hoa hồng lũy tiến, lương tháng 13

Thưởng hiệu quả kinh doanh (Best Saler, bonus ++, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng quý, năm ...)

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần từ 8h đến 17h, chỉ chấm công vào

Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT bắt buộc, BH sức khỏe bổ trợ 24/7;

Thưởng vào các dịp lễ lớn (1/5, 2/9, Tết dương lịch...)

Hiếu/hỷ

Đồng phục, phụ cấp xăng, điện thoại, laptop.

Hoạt động thể thao, teambuilding: tham gia các giải bóng đá (PAYDI có đội bóng riêng), chạy bộ, bơi lội, golf, ... do Công ty tài trợ.

Chính sách đào tạo: thường xuyên được đào tạo các chuyên môn về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Fintech, marketing, tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành, kỹ năng mềm.

Chính sách tăng lương hằng năm: được xét tăng lương định kỳ hằng năm theo KPI đạt được và kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty.

Du lịch hằng năm: trong và ngoài nước (tùy theo kết quả kinh doanh trong năm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM

