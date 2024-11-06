Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kinh doanh KHDN theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu của CN
Quản lý và thu hồi nợ của KHDN phát sinh tại CN
Xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu OceanBank; đề xuất các cơ chế, chính sách, sản phẩm/dịch vụ, ý tưởng kinh doanh KHBL nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
Báo cáo Giám đốc KHDN/ Phó Giám đốc công việc hàng ngày, kết quả hoạt động kinh doanh (thường xuyên/đột xuất) hoặc các vấn đề vướng mắc để có phương án giải quyết kịp thời.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc/ Phó Giám đốc KHDN, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Marketing, Thương mại.
Kinh nghiệm: Khuyến khích có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại vị trí kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng (ưu tiên chuyên môn nghiệp vụ kinh doanh KHDN).
Tiếng Anh: Trình độ B; Tin học văn phòng: Thành thạo
Kỹ năng giao tiếp, siêng năng, chịu khó, có tinh thần học hỏi

Tại NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được Ngân hàng mua Bảo hiểm sức khỏe
NLĐ được nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương.
Lao động nữ được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ khám thai theo quy định của pháp luật về BHXH.
Gia tăng số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên (cứ 5 năm làm việc, NLĐ được thêm 02 ngày phép năm, trong đó, 01 ngày là của OceanBank, 01 ngày là theo quy định pháp luật).
NLĐ được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong trường hợp ông bà, anh chị em ruột mất. Không phải làm việc ngày thứ 7
Hưởng lương KPI/ Lương bán chéo với cơ chế rõ ràng, đơn giá cao.
Hằng năm, OceanBank luôn quan tâm và dành nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các khóa đào tạo, phát triển năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 199, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

