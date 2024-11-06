Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 20 Triệu

Mức lương 75 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 75 - 20 Triệu

- Thực hiện quy trình trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lương, đốc thúc khách hàng thanh toán nợ quá hạn hoặc tìm kiếm thông tin khách hàng khi cần thiết.

- Phân tích, đánh giá tiềm năng thu hồi nợ của các khoản nợ được phân công.

- Thực hiện liên hệ khách hàng qua điện thoại hoặc các phương thức khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

- Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý

- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ thứ 7, chủ nhật).

Với Mức Lương 75 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Kỹ năng vi tính văn phòng cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên.

Tác phong gọn gàng, chỉnh chu, nhanh nhẹn, hoạt bát, Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn, thuyết phục

Khả năng nắm bắt xử lý tình huống linh hoạt. Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Ý thức cao về bảo mật thông tin.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực:

Lương cơ bản: 7.5tr + Phụ cấp cơm: 150.000/ngày + Hoa hồng: theo năng lực

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

