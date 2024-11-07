Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
16 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 16 - 50 Triệu

• Địa chỉ văn phòng : Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí Minh
• Khơi gợi nhu cầu bảo vệ tài chính trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, tính mệnh của người trụ cột thông qua chương trình kiểm tra sức khoẻ tài chính (FHC)
• Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính của AIA tối ưu cho khách hàng.
• Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, tư vấn cũng như hỗ trợ hồ sơ hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu.
• Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty (branding) và thương hiệu cá nhân, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.
• Cùng AIA loan tỏa thói quen vận động nâng cao sức khỏe trong cộng đồng

Với Mức Lương 16 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 25 - 40 Tuổi (Làm fulltime – xác định đây là sự nghiệp để phát triển lâu dài)
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc fulltime bất kỳ lĩnh vực nào
• Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu
• Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao Đẳng.
• Ưu tiên có kinh nghiệm ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,...
• Tự tin trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt là lợi thế.
• Có ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
• Thái độ nghiêm túc và nhiệt huyết với công việc
• Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ 16.000.000 - 50.000.000/ tháng Trong đó gồm: Trợ cấp hàng tháng + Hoa hồng dựa trên kết quả kinh doanh đạt được.
• Trợ cấp đào tạo: 3.000.000 sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện 3 tuần từ học viện Premier Advisory Academy
• Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu tại học viện ngoại hạng của AIA với các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.
• Bạn sẽ có môi trường và cơ hội để phát triển bản thân lên quản lý cấp cao của ngành và được định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ đầu.
• Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng và minh bạch, xét duyệt thăng tiến theo năng lực định kì lên các vị trí Leader
. Du lịch trong và ngoài nước
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp đúng chuẩn 5 sao
• Được tham gia hoạt động phát triển bản thân và thể chất qua các CLB Vitality, MDRT, Potential Leaders

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

