Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trên sàn thương mại điện tử Amazon ở các thị trường Mỹ, Canada, UK, EU. Nắm bắt xu hướng thị trường và hành vi tiêu dùng của khách hàng, nghiên cứu kỹ về nhu cầu và sở thích khách hàng. Từ đó kết hợp với các bộ phận để đề xuất ý tưởng thiết kế và bán hàng mới cho các sản phẩm của từng dự án. Khả năng research sản phẩm theo từ khóa , đọc hiểu insight khách hàng để cải tiến và đề xuất sản phẩm. Theo dõi, nghiên cứu và phát triển, cải tiến danh sách các sản phẩm hiện có của công ty trên sàn Amazon. Phối hợp làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Design, Media, marketing, sản xuất) để cải tiến và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Hợp tác với các bộ phận đảm bảo hiệu suất công việc và thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm về nghiên cứu sản phẩm sàn TMĐT Amazon. Đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tiếng anh ở mức IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương (TOEIC, TOEFL) Có kiến thức và nhạy bén về sản phẩm & thị trường Amazon Có khả năng sử dụng tốt các trang thông tin, yêu đọc sách và tin tức. Nhanh nhẹn, tư duy LOGIC, kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tốt Kỹ năng tự học hỏi, quan sát, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt Khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm Thái độ cầu tiến , học hỏi không ngừng - sẵn sàng đào tạo, chia sẽ. Phù hợp với văn hóa công ty : tích cực - chủ động- biết ơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cứng 8.000.000đ - 12.000.000 đ +Thưởng % doanh số cá nhân + Thưởng đóng góp cá nhân Thu nhập > 15.0000.000 đ/ Tháng. Các chế độ Bảo hiểm và Phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (làm 2 thứ 7/tháng). Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều hoạt động đãi ngộ hấp dẫn, team buildings, du lịch cùng công ty . Được tham gia đào tạo về kỹ năng quản lý và phát triển đào tạo đội nhóm,các khóa học đào tạo kỹ năng và chuyên môn Cơ hội thăng tiến cho các vị trí quan trọng của dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.