Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển dụng ở cửa hàng ( chiếm 70% khối lượng công việc)

Tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới, hoàn thiện hồ sơ

Sàng lọc ứng viên, phỏng vấn ứng viên mới.

Quản lý trang thiết bị bảo hộ lao động: Theo dõi, bảo quản đồng phục của nhân viên, tủ đồ cho nhân viên

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp ngành nhân sự hoặc quản trị kinh doanh, luật...

- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm

- Thái độ: Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

- Ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản tiếng Anh

- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, PowerPoint thành thạo

- Ca làm việc 8 tiếng/ngày,6 ngày/ tuần

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn.

Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ trong môi trường siêu thị.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.