Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển dụng ở cửa hàng ( chiếm 70% khối lượng công việc)
Tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới, hoàn thiện hồ sơ
Sàng lọc ứng viên, phỏng vấn ứng viên mới.
Quản lý trang thiết bị bảo hộ lao động: Theo dõi, bảo quản đồng phục của nhân viên, tủ đồ cho nhân viên
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn: Tốt nghiệp ngành nhân sự hoặc quản trị kinh doanh, luật...
- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm
- Thái độ: Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
- Ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản tiếng Anh
- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, PowerPoint thành thạo
- Ca làm việc 8 tiếng/ngày,6 ngày/ tuần
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn.
Được hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ trong môi trường siêu thị.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của siêu thị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
