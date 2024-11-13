Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 85 Triệu

Mức lương 6 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 85 Triệu

Hỗ trơ Admin task đặt lịch Idol live các chương trình.

Kiểm tra và nhắc nhở lịch Live hàng ngày để đảm bảo KOL Live đúng giờ.

Theo dõi lịch và đảm bảo KOL Live đúng giờ.

Kiểm tra và nhắc nhở KOL tuân thủ nghiêm ngặt T&C của chương trình: Cover picture, Budget Coins, Voucher, Title of each program,...

Support phiên Live (tung xu, set-up, fix issue live,...)

Thu thập và cập nhật link Live vào file làm việc.

Kiểm tra hình ảnh báo cáo của KOL.

Thu thập vấn đề và báo cáo cho PIC chính (Trong trường hợp KOL có tình huống khẩn cấp, Agent phải cập nhật ngay cho PIC chính)

Hỗ trợ admin task cho đội ngũ KAM đặt lịch của chương trình như Cluster, AMS PPP,..

Với Mức Lương 6 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp THPT trở lên, độ tuổi từ 22 – 28 tuổi.

Không vướng bận việc học.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, thái độ tích cực, tư duy tốt.

Có hiểu biết về Livestream.

Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet, biết thao tác trên GG-Sheet.

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 – 8.500.000/tháng (LCB + KPI).

Hỗ trợ chi phí học việc: 400.000/ khóa đào tạo 2 ngày.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật (tùy theo quy định của Công ty).

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin