Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp giao tới

Thực hiện kiểm tra, nhận hàng, sắp xếp quầy kệ theo yêu cầu

Quan sát, hỗ trợ tư vấn cho khách mua hàng

Hỗ trợ các vị trí khác trong cửa hàng

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi 20-40

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận

Có thể làm xoay ca

Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng

Ưu tiên ứng viên đã từng làm bán hàng siêu thị

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6-10tr/tháng

Được chọn cửa hàng đi lại thuận tiện tại Hà Nội

Tham gia BHXH đầy đủ

Thưởng doanh số, lễ tết, sinh nhật, du lịch hằng năm

Chế độ phát triển, thăng tiến vị trí rõ ràng nhân siên, chuyên viên, cửa hàng trưởng. quản lý khu vực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin