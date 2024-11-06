Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp giao tới
Thực hiện kiểm tra, nhận hàng, sắp xếp quầy kệ theo yêu cầu
Quan sát, hỗ trợ tư vấn cho khách mua hàng
Hỗ trợ các vị trí khác trong cửa hàng
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi 20-40
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận
Có thể làm xoay ca
Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng
Ưu tiên ứng viên đã từng làm bán hàng siêu thị
Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 6-10tr/tháng
Được chọn cửa hàng đi lại thuận tiện tại Hà Nội
Tham gia BHXH đầy đủ
Thưởng doanh số, lễ tết, sinh nhật, du lịch hằng năm
Chế độ phát triển, thăng tiến vị trí rõ ràng nhân siên, chuyên viên, cửa hàng trưởng. quản lý khu vực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
