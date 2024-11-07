Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: TTTM Vincom Thảo Điền, 161 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Thủ Đức ...và 23 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn khách hàng về sản phẩm.
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Kiểm kê hàng hóa tồn kho theo chỉ đạo của công ty.
Thu ngân doanh thu hàng ngày báo cáo kế toán.
Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.
Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình cân đối, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp.
Không còn đi học hay vướng bận việc học
Đáp ứng được ca xoay linh hoạt 8 tiếng (do Cửa hàng trưởng sắp xếp, 1 tháng xếp ca 1 lần, không có ca cố định)
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang.
Có thể làm trong Lễ/Tết (300% lương)
(Ứng viên ứng tuyển vui lòng note lại khu vực muốn ứng tuyển trên CV hoặc gửi qua hộp chat tại TopCV)
Không còn đi học hay vướng bận việc học
Đáp ứng được ca xoay linh hoạt 8 tiếng (do Cửa hàng trưởng sắp xếp, 1 tháng xếp ca 1 lần, không có ca cố định)
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang.
Có thể làm trong Lễ/Tết (300% lương)
(Ứng viên ứng tuyển vui lòng note lại khu vực muốn ứng tuyển trên CV hoặc gửi qua hộp chat tại TopCV)
Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB + %Doanh số (không hạn chế). (Thu nhập từ 6 - 10 triệu)
Thử việc: 2 tháng nhận 85% mức lương, vẫn được nhận thưởng doanh số, không bị áp KPI khi thử việc
Nghỉ tháng: Mỗi tháng nghỉ 4 buổi trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Thêm 12 ngày nghỉ phép năm (khi lên chính thức)
Cơ hội thăng tiến lên Quản lý Cửa hàng, các vị trí khối Văn Phòng
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng hàng năm theo doanh số.
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động sau 2 tháng Thử việc
Thời gian: Theo ca, Ca sáng: 9h00-17h00, ca tối: 14h00-22h00 ( tùy theo giờ mở cửa TTTM) - Mỗi ca 8 tiếng
Nghỉ trưa: 30p theo quy định, nghỉ dưỡng chân
Thử việc: 2 tháng nhận 85% mức lương, vẫn được nhận thưởng doanh số, không bị áp KPI khi thử việc
Nghỉ tháng: Mỗi tháng nghỉ 4 buổi trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
Thêm 12 ngày nghỉ phép năm (khi lên chính thức)
Cơ hội thăng tiến lên Quản lý Cửa hàng, các vị trí khối Văn Phòng
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng hàng năm theo doanh số.
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động sau 2 tháng Thử việc
Thời gian: Theo ca, Ca sáng: 9h00-17h00, ca tối: 14h00-22h00 ( tùy theo giờ mở cửa TTTM) - Mỗi ca 8 tiếng
Nghỉ trưa: 30p theo quy định, nghỉ dưỡng chân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI