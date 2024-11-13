Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Sở - Giáp Bát - Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Ghé thăm định kỳ, bán hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các khách hàng trong khu vực bán hàng được giao.

- Đảm bảo việc ρhân phối hàng hóa đầy đủ, triển khai các chương trinh khuyến mãi, chương trình trọng tâm đến tất cả khách hàng cũng như ghi nhận ý kiến ρhản hồi từ khách hàng.

- Xâу dựng hình ảnh hàng hóa tại khu vực được giɑo thông qua các chương trình trưng bày của công ty.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số bán hàng theo tháng trong khu vực được giao.

- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng: thu hồi công nợ (nếu có), đối chiếu doanh số, tiền thu, công nợ hàng ngày với giao nhận, kế toán...

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ tốt nghiệp Cao Đẳng & Đại học các ngành liên quan kinh doanh

- Tuổi: Từ 25 đến 40

- Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm về sale, telesale, tiếp thị, bán hàng

- Khả năng làm việc nhóm tốt.

- Khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

- Tác phong lịch sự, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.

- Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.

- Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả.

- Thưởng định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Lương thưởng tháng 13

- Chính sách phúc lợi tốt,

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

