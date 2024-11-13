Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Sở

- Giáp Bát

- Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Ghé thăm định kỳ, bán hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các khách hàng trong khu vực bán hàng được giao.
- Đảm bảo việc ρhân phối hàng hóa đầy đủ, triển khai các chương trinh khuyến mãi, chương trình trọng tâm đến tất cả khách hàng cũng như ghi nhận ý kiến ρhản hồi từ khách hàng.
- Xâу dựng hình ảnh hàng hóa tại khu vực được giɑo thông qua các chương trình trưng bày của công ty.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số bán hàng theo tháng trong khu vực được giao.
- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng: thu hồi công nợ (nếu có), đối chiếu doanh số, tiền thu, công nợ hàng ngày với giao nhận, kế toán...

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ tốt nghiệp Cao Đẳng & Đại học các ngành liên quan kinh doanh
- Tuổi: Từ 25 đến 40
- Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm về sale, telesale, tiếp thị, bán hàng
- Khả năng làm việc nhóm tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt
- Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
- Tác phong lịch sự, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.
- Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.
- Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả.
- Thưởng định kỳ hàng tháng, quý, năm.
- Lương thưởng tháng 13
- Chính sách phúc lợi tốt,
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

