Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Nhận , kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua vào;

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán;

Đề xuất thanh toán công nợ khi đến hạn;

Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp;

Hoàn thiện hồ sơ và giao hoá đơn, hồ sơ cho kế toán thuế;

Báo cáo dư nợ 331 hàng tháng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của BGĐ.

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia...;

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thương hiệu tiên phong: Thương hiệu hàng đầu bền vững đa ngành nghề: Xây dựng, Sản xuất, Trường học, Năng lượng xanh…trên khắp mọi miền đất nước;

Môi trường làm việc đỉnh cao: Làm việc với những đồng nghiệp tài năng trong một không gian sáng tạo, chuyên nghiệp;

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng;

Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ vượt trội, công bằng: 10 - 17 triệu/ tháng;

Xét tăng lương: Một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Thưởng cuối năm: Từ 1 - 3 tháng lương trở lên;

Chế độ khác: Được hỗ trợ ăn trưa 100% tại văn phòng + Vé xe tháng + Trang thiết bị làm việc: Máy tính, đồng phục, sổ tay, bút…; Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của quy chế Tập đoàn;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7.

