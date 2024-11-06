Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Siêu thị BigC Thăng Long, Cầu Giấy

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại siêu thị

Thực hiện sắp xếp và trưng bày sản phẩm tại điểm bán

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo quy định của Công ty

Ghi nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, hàng hóa

Nữ dưới 35 tuổi, có phương tiện đi lại

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân tại siêu thị, sinh viên làm việc part time

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận 30k/h --> Thanh toán lương đầu tháng

Thưởng doanh số bán hàng theo tháng các mức 3k - 5k - 10k - 15k/thùng bia được bán ra

Hỗ trợ chi phí gửi xe tại siêu thị

Được cấp phát đầy đủ công cụ bán hàng

Được đào tạo quy trình bán hàng bài bản, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến vào các vị trí chính thức tại Công ty

