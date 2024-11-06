Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Siêu thị BigC Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại siêu thị
Thực hiện sắp xếp và trưng bày sản phẩm tại điểm bán
Thực hiện các báo cáo bán hàng theo quy định của Công ty
Ghi nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, hàng hóa

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 35 tuổi, có phương tiện đi lại
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân tại siêu thị, sinh viên làm việc part time

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận 30k/h --> Thanh toán lương đầu tháng
Thưởng doanh số bán hàng theo tháng các mức 3k - 5k - 10k - 15k/thùng bia được bán ra
Hỗ trợ chi phí gửi xe tại siêu thị
Được cấp phát đầy đủ công cụ bán hàng
Được đào tạo quy trình bán hàng bài bản, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến vào các vị trí chính thức tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

