Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Humancel Vina làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 8 Triệu

Công ty TNHH Humancel Vina
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Humancel Vina

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Lotte Mart Ba Đình

- Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thực hiện tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.
Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công
Nắm bắt quy trình vận hành của cửa hàng và báo cáo đến Quản lý trực tiếp khi có vấn đề phát sinh
Một số công việc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế
Ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực và suy nghĩ cởi mở.
Ưu tiên ứng viên yêu thích công việc bán hàng

Tại Công ty TNHH Humancel Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng
Part time: 3-6tr + thưởng doanh số
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
Ca làm việc: 11:00 -16:00 và 16:00 - 22:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Humancel Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 phố Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

