Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Humancel Vina làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lotte Mart Ba Đình - Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Thực hiện tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.

Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa theo phân công

Nắm bắt quy trình vận hành của cửa hàng và báo cáo đến Quản lý trực tiếp khi có vấn đề phát sinh

Một số công việc theo yêu cầu của quản lý

Kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế

Ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực và suy nghĩ cởi mở.

Ưu tiên ứng viên yêu thích công việc bán hàng

Mức lương cứng

Part time: 3-6tr + thưởng doanh số

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Ca làm việc: 11:00 -16:00 và 16:00 - 22:00

