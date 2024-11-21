Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tham gia bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng tại cửa hàng Flying Tiger (Lotte Mall Tây Hồ).
Trưng bày sản phẩm, sắp xếp và quản lý hàng hóa đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, gọn gàng, thu hút khách hàng.
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo.
Thực hiện thu ngân, thanh toán cho khách hàng, kiểm tra và bảo quản tiền mặt.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Có thể fulltime, không còn đi học
Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, ngoại hình khá.
Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân.
Có thể fulltime, không còn đi học
Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, ngoại hình khá.
Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, thu ngân.
Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
