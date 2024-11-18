Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

+ Tư vấn cho khách hàng các mặt hàng công ty đang kinh doanh.

+ Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách mới, thuyết phục khách hàng mua hàng của công ty.

+ Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng.

+ Phối hợp các BP liên quan xử lý khiếu nại (khi cần)

+ Và các công việc khác về bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.