Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ
Mức lương
75 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Kho Gạch 94, 456 ô 3 khu A, TT.Hậu Nghĩa, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 75 - 85 Triệu
+ Tư vấn cho khách hàng các mặt hàng công ty đang kinh doanh.
+ Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách mới, thuyết phục khách hàng mua hàng của công ty.
+ Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng.
+ Phối hợp các BP liên quan xử lý khiếu nại (khi cần)
+ Và các công việc khác về bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 75 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên;
Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, CĐ..... theo quy định.
+ Được xét tăng lương và đi du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
