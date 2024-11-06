Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: 249 Trần Nhân Tông
- Vĩnh Điện , Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
- Chào đón khách ghé thăm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao tại Showroom cho khách hàng
- Hàng ngày, tiếp nhận Data từ Công ty để liên lạc tới khách hàng thực hiện quá trình tư vấn, bán hàng
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng
- Đảm bảo vệ sinh Showroom luôn sạch sẽ, gọn gàng
- Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 18-28 tuổi
- Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng, sale, telesale, cskh,.... trên 6 tháng trở lên
- Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà
- Ham học hỏi, chăm chỉ, làm việc theo ca xoay linh hoạt
- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 09 - 13 triệu/tháng ( Lương cơ bản 6,5 - 7,5 triệu/tháng + phụ cấp+ thưởng...)
-
09 - 13 triệu/tháng
- Thử việc nhận 100% lương
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
- Cơ hội thăng tiến trong công việc như: quản lý cửa hàng,giám sát kinh doanh,....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội
- Du lịch, team building hàng năm
-
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
