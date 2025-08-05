Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98A - 98B - 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập, xe điện...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 1.100 nhân sự trên cả nước.

Ngoài ra, trong năm 2024 Kingsport chính thức gia nhập thị trường Sản Xuất - Phân Phối xe điện (xe đạp điện, xe máy điện…) đến khách hàng với thương hiệu MOVE. Để đảm bảo số lượng lớn phân phối phục vụ khách hàng toàn quốc, MOVE sở hữu 2 nhà xưởng lắp ráp xe điện quy mô lớn tại Cần Giuộc, Long An.

Công việc cụ thể của vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng sẽ phụ trách tuyển khối BO, các vị trí C-Level, và Khối Sản Xuất:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên.

+ Có từ 3–5 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên ứng viên:

Có kinh nghiệm tuyển cấp quản lý.

Từng làm qua về môi trường sản xuất, nhà máy.

+ Kỹ năng phỏng vấn & đánh giá ứng viên tốt (qua CV & phỏng vấn)

+ Nhạy cảm với hành vi & động lực ứng viên, giao tiếp khéo léo

+ Chủ động, có tinh thần “săn đầu người” (headhunt)

+ Quản lý deadline và nhiều vị trí cùng lúc (multi-tasking)

+ Thành thạo Tin học văn phòng và các nền tảng tuyển dụng online

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

