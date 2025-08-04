Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô 03, Tầng 2, Kho số A01 thuộc Lô 3G - 9, Đường số 14, KCN Long Hậu 3, Ấp 3, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập, xe điện...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 1.100 nhân sự trên cả nước.

Ngoài ra, trong năm 2024 Kingsport chính thức gia nhập thị trường Sản Xuất - Phân Phối xe điện (xe đạp điện, xe máy điện…) đến khách hàng với thương hiệu MOVE. Để đảm bảo số lượng lớn phân phối phục vụ khách hàng toàn quốc, MOVE sở hữu 2 nhà xưởng lắp ráp xe điện quy mô lớn tại Cần Giuộc, Long An, tự cung tự cấp.

Công việc cụ thể của vị trí Kế Toán Tổng Hợp (phụ trách mảng sản xuất Xe Điện MOVE Việt Nam) bao gồm:

Tổng hợp và kiểm tra các chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày từ các cửa hàng, kho, bộ phận khác.

Quản lý và theo dõi công nợ phải thu – phải trả, đặc biệt là với nhà cung cấp và khách hàng.

Theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh thu tại các cửa hàng, đảm bảo minh bạch và đúng quy trình.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đối chiếu số liệu, kiểm kê định kỳ hàng tồn kho.

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN,...) đúng hạn.

Hỗ trợ công tác quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán khoa học và đầy đủ.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình kế toán – tài chính nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.

Ứng viên có kinh nghiệm làm công ty sản xuất, quy mô từ 200 Nhân Sự trở lên.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, xử lý dữ liệu Excel lớn.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất năm. Thưởng theo phòng ban đạt chỉ tiêu….

Thăng tiến lên các vị trí cao hơn hoặc mở rộng phạm vi công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và định hướng.

Môi trường trẻ - sáng tạo – công ty đang trong đà mở rộng quy mô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

