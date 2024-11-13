Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang
Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 41C Phan Đình Phùng, Quán Thành, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 6 Triệu
- Bán hàng và tư vấn khách hàng.
- Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá lưu trữ trong cửa hàng.
- Dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng.
- Xây dựng hình ảnh cửa hàng thân thiện và chuyên nghiệp.
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên: Nữ từ 18 tuổi.
- Khả năng giao tiếp tốt, rõ ràng, lưu loát.
- Thái độ làm việc tích cực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài.
- Bằng cấp: trung cấp trở lên
Tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 6tr/tháng
- Thưởng tăng ca (nếu có).
- Tháng nghỉ 2 buổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
