Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41C Phan Đình Phùng, Quán Thành, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 6 Triệu

- Bán hàng và tư vấn khách hàng.

- Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá lưu trữ trong cửa hàng.

- Dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng.

- Xây dựng hình ảnh cửa hàng thân thiện và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Nữ từ 18 tuổi.

- Khả năng giao tiếp tốt, rõ ràng, lưu loát.

- Thái độ làm việc tích cực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài.

- Bằng cấp: trung cấp trở lên

Tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6tr/tháng

- Thưởng tăng ca (nếu có).

- Tháng nghỉ 2 buổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin